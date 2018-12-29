Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...

Transferde flaş gelişme... Devre arası kampı dahilinde takımdan ayrılacak ve takıma gelecek isimlerin belirlenmeye başlandığı Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 17:57:46 Güncelleme: 18:08:33
Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray yönetimi, mevcut kadrodaki yıldız ismi sattı. İşte transferin perde arkası...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...

Stoper, orta saha ve özellikle forvet adayları ile transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da flaş ayrılık...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...

Serdar Aziz'e takım bulmasını söyleyen Galatasaray'da yönetim flaş bir karara imza attı ve bir başka oyuncusunu yaklaşık 50 Milyon TL karşılığında sattı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...

Sarı kırmızılı yönetim Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...

Galatasaray bu transferden tam 8 milyon Euro (Yaklaşık 50 Milyon TL) kazanacak.

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