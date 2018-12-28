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Ozan Kabak bilmecesi
G.Saray, sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan 'ın durumu hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ozan'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamıştır. Ozan ve menajerinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır" denildi.

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