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  • 27.12.2018 22:59

'nın babası vefat etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın babası vefat etti. vefat eden Aydın Sarıca için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ufuk Sarıca'nın acı günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü 'nın babası vefat etti.

tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "A Milli Erkek Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın babası Aydın Sarıca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Aydın Sarıca'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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