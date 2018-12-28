Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde
Sezon başında Fransa'dan büyük umutlarla transfer edilen Benzia'nın istenen performansı verememesi nedeniyle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Benzia'nın yerine Liverpool'da forma giyen Adam Lallana'nın peşine düştü.
28 Aralık 2018 Cuma, 09:03:52
Güncelleme: 09:04:50
Orta sahaya iyi bir oyun kurucu arayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim gündeme geliyor.
Kulislere düşen son aday ise Adam Lallana...
Beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia'yı Lille'e geri göndermek için çaba harcayan sportif direktör Damien Comolli'nin, başarması halinde yerine Lallana'yı düşündüğü iddia edildi.
30 yaşındaki 'on numara' Liverpool'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.
İyi bir teklif gelirse ocak ayında gözden çıkarılacak 5 oyuncu arasında gösteriliyor.