Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde

Sezon başında Fransa'dan büyük umutlarla transfer edilen Benzia'nın istenen performansı verememesi nedeniyle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Benzia'nın yerine Liverpool'da forma giyen Adam Lallana'nın peşine düştü.

28 Aralık 2018 Cuma, 09:03:52 Güncelleme: 09:04:50
Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde

Orta sahaya iyi bir oyun kurucu arayan Fenerbahçe'de her gün yeni bir isim gündeme geliyor.

Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde

Kulislere düşen son aday ise Adam Lallana...

Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde

Beklentileri karşılayamayan Yassine Benzia'yı Lille'e geri göndermek için çaba harcayan sportif direktör Damien Comolli'nin, başarması halinde yerine Lallana'yı düşündüğü iddia edildi.

Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde

30 yaşındaki 'on numara' Liverpool'da bu sezon sadece 7 maçta şans bulabildi.

Fenerbahçe Benzia'nın yerine Adam Lallana'nın peşinde

İyi bir teklif gelirse ocak ayında gözden çıkarılacak 5 oyuncu arasında gösteriliyor.

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