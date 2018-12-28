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’a Fener’den yakın markaj

, ’un orta sahadaki yıldızı için Sivas’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor...

Emre Kılınç’a Fener’den yakın markaj
Fenerbahçe ara transfer döneminde nokta atışlar peşinde. Sarı-Lacivertliler ligin ilk yarısında yıldızı parlayan 'un yetenekli orta saha oyuncusu Emre Kılınç için Sivas yönetimi ile pazarlığa oturmaya hazırlanıyor. Orta sahadada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Emre'yi Yanal da onayladı.

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