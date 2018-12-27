Sezon başında transferde geç kalan, Benfica ile oyanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına santrforsuz çıkan Fenerbahçe'de sonrasında art arda transferler gelmeye başladı.
ADI VAR AMA TADI YOK
Tabii bu arada hatrı sayılır bonservis bedelleriyle satılan Josef de Souza ve Giuliano'nun ardından herkes bu oyuncuların yerine daha kaliteli oyuncuların alınmasını ya da kiralanmasını bekliyordu. Alınan futbolcuların bazıları isim yapmış olsa da bir önceki sezonki istatistikleri kafaları karıştırıyordu.
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