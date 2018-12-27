Bugünkü
Takvim

transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Transferde geç kalan Damien Comolli bir sezon önce kariyerlerinin neredeyse en kötü dönemini geçirmiş 4 futbolcuya imza attırdı. Adeta kumar oynadı. Slimani, Ayew, Benzia ve Reyes için kulübün kasasından 80 milyon TL çıktı. Kötü durumda transfer edilen bu 4 futbolcu tam bir hayal kırıklığı yaşattı...



Sezon başında transferde geç kalan, Benfica ile oyanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına santrforsuz çıkan Fenerbahçe'de sonrasında art arda transferler gelmeye başladı.

ADI VAR AMA TADI YOK
Tabii bu arada hatrı sayılır bonservis bedelleriyle satılan Josef de Souza ve Giuliano'nun ardından herkes bu oyuncuların yerine daha kaliteli oyuncuların alınmasını ya da kiralanmasını bekliyordu. Alınan futbolcuların bazıları isim yapmış olsa da bir önceki sezonki istatistikleri kafaları karıştırıyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri