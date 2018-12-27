başında transferde geç kalan,ile oyananön eleme maçlarına santrforsuz çıkansonrasında art arda transferler gelmeye başladı.Tabii bu arada hatrı sayılır bonservis bedelleriyle satılanveardından herkes bu oyuncuların yerine daha kaliteli oyuncuların alınmasını ya da kiralanmasını bekliyordu. Alınan futbolcuların bazıları isim yapmış olsa da bir önceki sezonki istatistikleri kafaları karıştırıyordu.