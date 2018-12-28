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Turuncu-Lacivertliler, Sivas’ın Brezilyalı yıldızını renklerine bağladı.

Robinho resmen Başakşehir’de
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Başakşehir, de bombayı patlattı... Turuncu- Lacivertliler, 'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho'yu transfer ettiğini internet sitesinden açıkladı. , 34 yaşındaki 10 numara için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

16 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Robinho'nun Başakşehir'den yıllık kazancı da 2 milyon Euro olacak. Sivasspor'da 'in ilk yarısında 16 maça çıkan 8 gol atarken, iki kez de asist yapmıştı.

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