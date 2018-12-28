Robinho resmen Başakşehir’de

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Başakşehir, transferde bombayı patlattı... Turuncu- Lacivertliler, Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho'yu transfer ettiğini internet sitesinden açıkladı. Başakşehir, 34 yaşındaki 10 numara için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
16 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Robinho'nun Başakşehir'den yıllık kazancı da 2 milyon Euro olacak. Sivasspor'da Süper Lig'in ilk yarısında 16 maça çıkan Robinho 8 gol atarken, iki kez de asist yapmıştı.
16 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Robinho'nun Başakşehir'den yıllık kazancı da 2 milyon Euro olacak. Sivasspor'da Süper Lig'in ilk yarısında 16 maça çıkan Robinho 8 gol atarken, iki kez de asist yapmıştı.
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