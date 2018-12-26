futbolunun lokomotifi, asırlık çınarıtarihinin en kötü sezonunu yaşıyor... Ligin ilk devresinitamamlayan Sarı-Lacivertliler için bu kez "" değil, "" sorusu soruluyor. Pekinasıl bu duruma geldi? Nerede, hangi hatalar yapıldı?Sezon başında tarihi bir değişim yaşayan'dedönemi sona erdi vebaşkanlık koltuğuna oturdu. Arkasına büyük bir destek alancamiaya '' ve '' vaat etti. Başkan Koç'un ilk adımıoldu. Fransız futbol adamının sportif direktörlük koltuğuna oturması belki de sonun başlangıcı oldu.hiçbir kulübün yüzüne bakmadığı vebi haber olanönderliğinde yapılan takım mühendisliği kelimenin tam anlamıyla '' oldu.