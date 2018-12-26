Türk futbolunun lokomotifi, asırlık çınarı Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor... Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler için bu kez "Şampiyon olur mu?" değil, "Kümede kalır mı?" sorusu soruluyor. Peki Fener nasıl bu duruma geldi? Nerede, hangi hatalar yapıldı? İşte adım adım tarihi çöküş...
FELAKET OLDU
Sezon başında tarihi bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve Ali Koç başkanlık koltuğuna oturdu. Arkasına büyük bir destek alan Koç camiaya 'vizyon' ve 'herkesin gurur duyacağı bir takım' vaat etti. Başkan Koç'un ilk adımı Damien Comolli oldu. Fransız futbol adamının sportif direktörlük koltuğuna oturması belki de sonun başlangıcı oldu. 6 yıldır hiçbir kulübün yüzüne bakmadığı ve Türk futbolunun dinamiklerinden bi haber olan Comolli önderliğinde yapılan takım mühendisliği kelimenin tam anlamıyla 'felaket' oldu.
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