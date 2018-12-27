Fener dipte taraftar zirvede

Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken, ligin seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı. Geçen sezonun ilk 17 haftasında 12 bin 638 olan seyirci ortalaması, bu sezon yüzde 10 artışla 13 bin 884'e yükseldi. 2017-2018 futbol sezonunun ilk yarısında 1 milyon 900 bin sporsever lig maçlarını stadyumlarda izlerken bu sezon seyirci sayısı ise 2 milyon yüz bine ulaştı.



PASSOLİG'DE G.SARAY

Maç başına seyirci ortalaması en yüksek takım 35 bin 801 ile Fenerbahçe oldu. Passolig Kart'ta ise Galatasaray 839 bin 292 ile ilk sırada. G.Saray'ı 785 bin 208 Passolig Kart adedi ile Fenerbahçe takip ediyor.