Liverpool, Premier Lig’de şampiyonluğa koşuyor

İngiltere Premier Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Newcastle United'ı 4-0 mağlup etti ve sezonun ilk yarısını 51 puanla ilk sırada tamamladı. Liverpool'un maçtaki gollerini Fabinho, Salah, Shaqiri ve Lovren kaydetti. Diğer sonuçlar: Burnley-Everton: 1-5, Leicester- M.City: 2-1, M.United-H.Town: 3-1, Tottenham-Bournemouth: 5-0.
LAKERS, SON ŞAMPİYONU DEPLASMANDA DEVİRDİ
NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Lakers'a 127-101 yenildi. Kyle Kuzma'nın 19 sayı ürettiği Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. LeBron 3. periyotta kasığından sakatlandı. Diğer sonuçlar: New York-Milwaukee: 95-109, Houston- Oklahoma City: 113-109, Boston-Philadelphia: 121-114, Utah-Portland: 117-96.
RAMİL GULİEV'EN GÖZÜ BOLT'UN TAHTINDA
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2019'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'da unvanını korumak istediğini bildirdi. Guliev, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Bunun için çalışıyorum" dedi.
LAKERS, SON ŞAMPİYONU DEPLASMANDA DEVİRDİ
NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Lakers'a 127-101 yenildi. Kyle Kuzma'nın 19 sayı ürettiği Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. LeBron 3. periyotta kasığından sakatlandı. Diğer sonuçlar: New York-Milwaukee: 95-109, Houston- Oklahoma City: 113-109, Boston-Philadelphia: 121-114, Utah-Portland: 117-96.
RAMİL GULİEV'EN GÖZÜ BOLT'UN TAHTINDA
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2019'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'da unvanını korumak istediğini bildirdi. Guliev, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Bunun için çalışıyorum" dedi.
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