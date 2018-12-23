Fener'in Bafetimbi Gomis'i istediğini ilk yazan gazete olan TAKVİM, transferdeki müthiş bir gelişmeyi daha gün yüzüne çıkarıyor... Fransız futbolcu 3 hafta önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile baş başa yemek yedi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek haberin ayrıntıları:
SOLUĞU HEMEN OTELDE ALDI
2 ARALIK'ta İstanbul'a gelen Gomis soluğu Ortaköy'de bulunan Four Seasons Hotel'de aldı ve Comolli buluştu. Görüşmede Gomis'in menajeri Mendy de yer aldı.
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