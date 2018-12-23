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ve Comolli pazarlık masasında

F.Bahçe ve arasındaki ilk temas 2 Aralık’ta yaşandı. Comolli ile Fransız golcü, ’de bulunan ’de bir araya geldi. Çok gizli bir şekilde yapılan pazarlıkta yer alan Gomis'in menajeri Mendy ardından 'da Comolli ile 2. görüşmeyi yaptı.



Fener'in Bafetimbi Gomis'i istediğini ilk yazan gazete olan TAKVİM, transferdeki müthiş bir gelişmeyi daha gün yüzüne çıkarıyor... Fransız futbolcu 3 hafta önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile baş başa yemek yedi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek haberin ayrıntıları:

SOLUĞU HEMEN OTELDE ALDI
2 ARALIK'ta İstanbul'a gelen Gomis soluğu Ortaköy'de bulunan Four Seasons Hotel'de aldı ve Comolli buluştu. Görüşmede Gomis'in menajeri Mendy de yer aldı.

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