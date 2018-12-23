'in'iistediğiniilk yazan gazete olan, transferdekimüthiş bir gelişmeyidaha gün yüzüneçıkarıyor...futbolcuönceSportifDirektörüile baş başayemek yedi. İşte'ningündeminebomba gibi düşecekhaberin ayrıntıları:'ta'a gelensoluğu'de bulunan Four Seasons Hotel'de aldı vebuluştu. Görüşmede'in menajeride yer aldı.