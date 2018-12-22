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'de için resmi temaslar başladı! 'da Gomis pazarlığı

’in 1 ay önce yazdığı ancak “Olmaz, imkanı yok” denen de çok flaş bir gelişme yaşandı. , için resmi temaslar başladı. Sportif direktör yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile 'da buluşup teklifi yaptı. Yıldız futbolcu 'a dönmek isterken, transferin kaderi Al Hilal'in tutumuna bağlı.



Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor... TAKVİM 1 ay önce, Sarı-Lacivertliler'in Fransız yıldızla ilgilendiğini yazmış adeta yer yerinden oynamıştı.

RESMİ ADIM ATILDI
Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da F.Bahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.

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