Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor... TAKVİM 1 ay önce, Sarı-Lacivertliler'in Fransız yıldızla ilgilendiğini yazmış adeta yer yerinden oynamıştı.
RESMİ ADIM ATILDI
Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da F.Bahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.
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