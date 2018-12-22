arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren'de Bafetimbisesleri yükseliyor...1 ay önce, Sarı-Lacivertliler'inyıldızla ilgilendiğini yazmış adeta yer yerinden oynamıştı.transfer için "" yorumları yapılsa da'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler,'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.