Trabzonspor - Rizespor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de ilk yarıyı bu maçla kapatacak olan iki Karadeniz ekibi de galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Lige kötü başlangıç yapan Rizespor, 16 haftada 1 galibiyet 9 beraberlik ile sadece 12 puan toplayabildi. Küme düşme hattında ilerleyen Rizespor'un kritik maçı bugün oynanacak. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Rizespor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

BORDO-MAVİLİLER GALİBİYET ARIYOR

Ligin son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirve yarışını sürdürüp, 4. sıraya yükselen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Senegalli futbolcu Zargo Toure sakatlıkları, Portekizli Joao Pereira ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonpor'un bugünkü karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

YUSUF YAZICI, KAPTAN

Karadeniz ekibinde Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıkacak.

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Yazıcı, 21 yaşında bordo-mavililerde kaptanlık bandını koluna takacak.

35. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bugün Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, bugün evinde Çaykur Rizspor'u ağırlayacak. 35. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında geride kalan 34 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 8 karşılaşması ise beraberlikle bitti. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 67 gole, Çaykur Rizespor 25 golle karşılık verebildi.

TRABZONSPOR SAHASINDA BİR KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 17 maçın sadece birini kaybetti. Evinde oynadğı 2 maçtan sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, sahasında 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla aldı.

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 4 maçta ise yenilmedi.