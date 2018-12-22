Lider Başakşehir'e Alanya çelmesi! (MS: A.Alanyaspor 1-1 M.Başakşehir)

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Başakşehir, Alanya deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir 41. dakikada Visca'nın golüyle öne geçti. Alanyaspor'da Junior Fernandes 63. dakikada skoru eşitledi. Kalan bölümde iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve maç berabere bitti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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