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  • 22.12.2018 16:06
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 18:11

Lider Başakşehir'e Alanya çelmesi! (MS: A.Alanyaspor 1-1 M.Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Başakşehir deplasmanda A.Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Başakşehir, Alanya deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir 41. dakikada Visca'nın golüyle öne geçti. Alanyaspor'da Junior Fernandes 63. dakikada skoru eşitledi. Kalan bölümde iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve maç berabere bitti.

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