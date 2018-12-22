Lider Başakşehir'e Alanya çelmesi! (MS: A.Alanyaspor 1-1 M.Başakşehir)





Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Başakşehir, Alanya deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir 41. dakikada Visca'nın golüyle öne geçti. Alanyaspor'da Junior Fernandes 63. dakikada skoru eşitledi. Kalan bölümde iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve maç berabere bitti.