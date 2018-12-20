Galatasaray genç yıldızı Ozan Kabak ile 2023 yılına kadar anlaşma sağladı. Yeni sözleşmenin kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa devlerinin hedefinde olan Ozan Kabak'ın serbest kalma bedelini ise 30 milyon Euro olarak belirledi. Genç yıldızı İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüpleri yakından takip ediyor.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.