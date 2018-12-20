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'ın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro

18 yaşındaki ile 2023 yılına kadar anlaşan G.Saray, genç yıldızının serbest kalma bedelini ise 30 milyon Euro olarak belirledi...

Serbest kalma bedeli 30 milyon Euro
Galatasaray genç yıldızı Ozan Kabak ile 2023 yılına kadar anlaşma sağladı. Yeni sözleşmenin kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa devlerinin hedefinde olan 'ın serbest kalma bedelini ise 30 milyon Euro olarak belirledi. Genç yıldızı İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüpleri yakından takip ediyor.

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