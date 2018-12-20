İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

Devre arası transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvet transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim yönetime listesini sundu. Gelen bilgilere göre Terim'in forvet listesinde Graziano Pelle, Niasse ve Demba Ba bulunuyor.

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:51:51 Güncelleme: 09:52:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





