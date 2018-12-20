İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde
Devre arası transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvet transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim yönetime listesini sundu. Gelen bilgilere göre Terim'in forvet listesinde Graziano Pelle, Niasse ve Demba Ba bulunuyor.
20 Aralık 2018 Perşembe, 09:51:51
Güncelleme: 09:52:58
Galatasaray, golcüsünü Çin'de buldu.
Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, işini sıkı tuttu ve devre bitmeden Graziano Pelle anlaşarak golcü sorununu çözdü.
Cimbom'un, uzun zamandır büyük bir gizlilik içinde İtalyan futbolcu ve menajeri ile görüştüğü belirlendi.
ÜCRETİ DE BELLİ
Çin'de S. Luneng forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ay sonunda sona eriyor.
Yıllık 3 milyon Euro'ya 'Evet' diyen Pelle'nin Ocak ayınının ilk haftasında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.