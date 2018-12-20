İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

Devre arası transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvet transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim yönetime listesini sundu. Gelen bilgilere göre Terim'in forvet listesinde Graziano Pelle, Niasse ve Demba Ba bulunuyor.

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:51:51 Güncelleme: 09:52:58
İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

Galatasaray, golcüsünü Çin'de buldu.

İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılı ekip, işini sıkı tuttu ve devre bitmeden Graziano Pelle anlaşarak golcü sorununu çözdü.

İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

Cimbom'un, uzun zamandır büyük bir gizlilik içinde İtalyan futbolcu ve menajeri ile görüştüğü belirlendi.

İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

ÜCRETİ DE BELLİ
Çin'de S. Luneng forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu ay sonunda sona eriyor.

İşte Fatih Terim'in forvet listesi! Galatasaray 3 ismin peşinde

Yıllık 3 milyon Euro'ya 'Evet' diyen Pelle'nin Ocak ayınının ilk haftasında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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