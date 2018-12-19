Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Pepe'nin yeni durağı belli oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 19:50:27 Güncelleme: 20:02:35
Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş, Pepe ile karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih anlaşması yaparak Portekizli futbolcuya veda etti.

Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

35 yaşındaki Pepe ile yıllık 5 milyon euro'luk garanti ücret üzerinden anlaşan Beşiktaş, Portekizli futbolcuya veda ederek bir anlamda sezonun ikinci yarısında ödeyeceği 2.5 milyon euro'dan da tasarruf etmiş oldu.

Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

Pepe'ye sezon başında Southampton teklif yapmış, ancak lige şampiyonluk parolası ile giren Beşiktaş bu transfere onay vermemişti.

Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

İSPANYOLLARDAN FLAŞ İDDİA!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesh eden Portekizli yıldız Pepe için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı.

Pepe'nin yeni takımı belli oldu!

Kulüpten ayrılan Pepe'nin, gitmeden tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ifade edildi.

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