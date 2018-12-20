Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlama tehlikesiyle karşı karşıya olan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un sözleri gündemi sarstı... Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" çıkışı büyük tepkiyle karşılaştı. Taraftarlar isyan bayrağını açarken, futbol otoriteleri de Başkan Koç'un kararını "İntihar" olarak değerlendinrdi.
- Spor
- 20.12.2018
- Gazete
Ali Koç'un açıklamalarına tepkiler sürüyor: Bunun adı intihar
Fenerbahçe Başkanı Koç’un Avrupa’ya gidilmeyerek her yıl için yaklaşık 50 milyon Euro’yu elinin tersiyle itmeyi düşünmesi herkeste şok etkisi yarattı. Yağcıoğlu, “Şampiyon olacak bir kadroyu ocak ayında kurmak imkansız” diye konuştu... Çakar ise “Bu, 3. dünya ülkesi başkanlığıdır” ifadesini kullandı.
Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlama tehlikesiyle karşı karşıya olan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un sözleri gündemi sarstı... Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" çıkışı büyük tepkiyle karşılaştı. Taraftarlar isyan bayrağını açarken, futbol otoriteleri de Başkan Koç'un kararını "İntihar" olarak değerlendinrdi.
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