Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 19.12.2018 19:03
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 19:03

evinde farklı kazanıp turladı

2-1 kazandığı maçın rövanşında 'u evinde 4-1 mağlup eden , 'nda son 16'ya kaldı.

Kasımpaşa evinde farklı kazanıp turladı

Stadı'nda 'nın 4-1 kazandığı maçta ev sahibinin gollerini 27 ve 38. dakikalarda Ethem Erboğa, 34. dakikada Koita ve 71. dakikada Eduok atarken 'un tek sayısını 84. dakikada Serhat Baştan kaydetti.

Kasımpaşa, 'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriKasımpaşa evinde farklı kazanıp turladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar