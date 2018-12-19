Kasımpaşa evinde farklı kazanıp turladı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın 4-1 kazandığı maçta ev sahibinin gollerini 27 ve 38. dakikalarda Ethem Erboğa, 34. dakikada Koita ve 71. dakikada Eduok atarken Menemen Belediyespor'un tek sayısını 84. dakikada Serhat Baştan kaydetti.
Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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