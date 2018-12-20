İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Emirates Stadı'nda Arsenal'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Tottenham ile Bournemouth karşısından 1-0 galip ayrılan Chelsea yarı finale çıkan son takım oldu. Böylelikle Tottenham ile Chelsea yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Tottenham - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları..

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Kupada yarı finalin ilk maçları 8 Ocak, rövanşları ise 22 Ocak'ta oynanacak.

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri Tottenham-Chelsea, Manchester City-Burton Albion şeklinde gerçekleşti.

TOTTENHAM'DAN 2-0'LIK GALİBİYET

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham, Arsenal'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Emirates Stadı'ndaki mücadelede Tottenham, 20. dakikada Heung-Min Son'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 59. dakikada Dele Alli'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrılarak kupada yarı finale yükseldi.

CHELSEA EVİNDE TURLADI

Çeyrek finalde gecenin diğer maçında ise Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 84. dakikada Eden Hazard'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve yarı finale çıkan son takım oldu.