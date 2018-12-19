F.Bahçe Başkanı Koç’un sözleri adeta bomba etkisi yarattı

Yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ersun Yanal için dün imza töreni düzenlendi... Ancak törene Başkan Ali Koç'un açıklamaları damga vurdu. İşte Koç'un taraftarların bile tepkisini çeken sözleri: "Şu anda hiç arzu etmediğimiz, beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz bir durumdayız. Yaşananlar adeta hayatın akışına aykırı."
HİÇ HARCAMA YAPMASAK BİLE...
"Devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Transferde gözümüzü kararttık. Belki de Avrupa'ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak amacımız olacak. Hiçbir harcama yapmasak da biz bugün Finansal Fair Play'i yerine getiremiyoruz."
UEFA İLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK
"UEFA anlaşmasına göre 3 yılda maksimum 30 milyon Euro zarar yapmalıyız. Bunu başarmak için bu sezon 60 milyon Euro kar elde etmeliyiz. 31 Ocak'ta UEFA ile görüşmemiz var. Avrupa'ya gitmeme konusunda yönetim olarak nihai kararı vereceğiz."
BENZİA BİRİNCİ TERCİH DEĞİLDİ
"Sezon başında 4 elit futbolcu aldık. Slimani, Benzia ve Reyes büyük hayal kırıklığı yarattı. Benzia ilk tercihimiz değildi. Giuliano gidince fazla vaktimiz yoktu. Bu sonuçları almak kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Giuliano ve Josef'in yeri dolmadı."
COMOLLİ GÖREVE DEVAM EDECEK
"Comolli'den memnun olduğum yanlar da olmadığım yanlar da var. Memnun olmadığım kısım, takım olamadık, takım ruhunu yakalayamadık, Fenerbahçelilik ruhunu aşılayamadık. Diğer taraftan memnunuz ve aynı şekilde devam edeceğiz."
HİÇ HARCAMA YAPMASAK BİLE...
"Devre arasında gereken takviyeleri yapacağız. Transferde gözümüzü kararttık. Belki de Avrupa'ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak amacımız olacak. Hiçbir harcama yapmasak da biz bugün Finansal Fair Play'i yerine getiremiyoruz."
UEFA İLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK
"UEFA anlaşmasına göre 3 yılda maksimum 30 milyon Euro zarar yapmalıyız. Bunu başarmak için bu sezon 60 milyon Euro kar elde etmeliyiz. 31 Ocak'ta UEFA ile görüşmemiz var. Avrupa'ya gitmeme konusunda yönetim olarak nihai kararı vereceğiz."
BENZİA BİRİNCİ TERCİH DEĞİLDİ
"Sezon başında 4 elit futbolcu aldık. Slimani, Benzia ve Reyes büyük hayal kırıklığı yarattı. Benzia ilk tercihimiz değildi. Giuliano gidince fazla vaktimiz yoktu. Bu sonuçları almak kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Giuliano ve Josef'in yeri dolmadı."
COMOLLİ GÖREVE DEVAM EDECEK
"Comolli'den memnun olduğum yanlar da olmadığım yanlar da var. Memnun olmadığım kısım, takım olamadık, takım ruhunu yakalayamadık, Fenerbahçelilik ruhunu aşılayamadık. Diğer taraftan memnunuz ve aynı şekilde devam edeceğiz."
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