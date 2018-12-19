Bugünkü
Takvim

’in menajeri kafa karıştırdı

’ın Hollandalı yıldızının menajeri , ’in yönetimle anlaştığı haberlerini yalanladı.

Babel’in menajeri kafa karıştırdı
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel'in menajeri , ile anlaştıkları haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Böyle bir anlaşma olmadığını ifade eden menajer, "'in sözleşmesinin devre arasında feshedileceği doğru değil. Babel 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Görünen o ki 30 Haziran'da Beşiktaş'tan ayrılacak. Şapkadan tavşan çıkmazsa Babel 30 Haziran'a kadar kalacak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBabel’in menajeri kafa karıştırdı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri