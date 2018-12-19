Babel’in menajeri kafa karıştırdı

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, Beşiktaş ile anlaştıkları haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Böyle bir anlaşma olmadığını ifade eden menajer, "Babel'in sözleşmesinin devre arasında feshedileceği doğru değil. Babel 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Görünen o ki 30 Haziran'da Beşiktaş'tan ayrılacak. Şapkadan tavşan çıkmazsa Babel 30 Haziran'a kadar kalacak" diye konuştu.
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