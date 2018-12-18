Dün Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp binasına gelerek yönetimle bir görüşme yapan Hollandalı yıldız Beşiktaş'ın teklifine prensifte 'Evet' cevabını verdi. Babel yıllığı 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talebinden geri adım atmayı kabul etti.
YÖNETİM HEDEFİNE ULAŞTI
Babel Beşiktaş'la en kısa sürede 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Yıllık ücreti ise 2.6 milyon Euro garanti para olacak. Bu gelişme yaşanınca Beşiktaş yönetimi önemli hedeflerinden birine ulaşmış oldu.
ŞENOL GÜNEŞ DE İSTİYORDU
Babel teknik direktör Güneş'in takımda kalmasını istediği oyunculardan bir tanesiydi. Onun forma giymediği maçlarda eksikliği fazlasıyla hissedilmişti.
"GERİ DÖNDÜM" PAYLAŞIMI
Bu arada bir Beşiktaş taraftarına ettiği küfrün ardından sosyal medya hesabını kapatan Ryan Babel, hesabını aktif hale getirdi. Babel, instagram hesabı üzerinden "Geri döndüm" paylaşımında bulundu.
YÖNETİM HEDEFİNE ULAŞTI
Babel Beşiktaş'la en kısa sürede 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Yıllık ücreti ise 2.6 milyon Euro garanti para olacak. Bu gelişme yaşanınca Beşiktaş yönetimi önemli hedeflerinden birine ulaşmış oldu.
ŞENOL GÜNEŞ DE İSTİYORDU
Babel teknik direktör Güneş'in takımda kalmasını istediği oyunculardan bir tanesiydi. Onun forma giymediği maçlarda eksikliği fazlasıyla hissedilmişti.
"GERİ DÖNDÜM" PAYLAŞIMI
Bu arada bir Beşiktaş taraftarına ettiği küfrün ardından sosyal medya hesabını kapatan Ryan Babel, hesabını aktif hale getirdi. Babel, instagram hesabı üzerinden "Geri döndüm" paylaşımında bulundu.
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