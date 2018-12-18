UEFA Avrupa Ligi son 32 tur kuraları İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi... Galatasaray, Portekiz futbolunun en önemli ekiplerinden Benfica ile eşleşirken, Fenerbahçe de güçlü Rus ekibi Zenit'in rakibi oldu. Temsilcilerimiz; Arsenal, Chelsea, Napoli ve Inter gibi takımlardan sıyrılarak güzel bir kura çekti.
İLK MAÇLAR İSTANBUL'DA
Fener, Zenit önünde ilk maçı 12 Şubat Salı günü Ülker Stadı'nda oynayacak. Cimbom ise Benfica ile 14 Şubat Perşembe günü TT Stadı'nda karşılaşacak. Rövanşlar ise 21 Şubat'ta olacak.
BENFİCA ADETA BİZDEN BİRİ!
G.SARAY ile eşleşen Benfica son 10 yılda 7. kez bir Türk takımının rakibi oldu. Portekiz ekibi bu sezon da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde F.Bahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla kupanın dışına itmişi.
ARSENAL'İN RAKİBİ BATE
LİVERPOOL-B.MÜNİH
Devler Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu: Schalke-M. City, A.Madrid-Juventus, M.United-PSG, Tottenham-Dortmund, Lyon-Barcelona, Roma- Porto, Ajax- Real Madrid, Liverpool- B.Münih.
İLK MAÇLAR İSTANBUL'DA
Fener, Zenit önünde ilk maçı 12 Şubat Salı günü Ülker Stadı'nda oynayacak. Cimbom ise Benfica ile 14 Şubat Perşembe günü TT Stadı'nda karşılaşacak. Rövanşlar ise 21 Şubat'ta olacak.
BENFİCA ADETA BİZDEN BİRİ!
G.SARAY ile eşleşen Benfica son 10 yılda 7. kez bir Türk takımının rakibi oldu. Portekiz ekibi bu sezon da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde F.Bahçe'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla kupanın dışına itmişi.
ARSENAL'İN RAKİBİ BATE
Avrupa Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynanacak. İşte eşleşmeler: Plzen- D.Zagreb, Brugge-Salzburg, R.Wien- Inter, Slavia-Genk, Krasnodar-Leverkusen, Zürih-Napoli, Malmö-Chelsea, Shakhtar-Frankfurt, Celtic-Valencia, Rennes- Betis, Olympiakos-D.Kiev, Lazio-Sevilla, S.Lizbon-Villarreal, Bate-Arsenal.
Devler Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu: Schalke-M. City, A.Madrid-Juventus, M.United-PSG, Tottenham-Dortmund, Lyon-Barcelona, Roma- Porto, Ajax- Real Madrid, Liverpool- B.Münih.
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