Fenerbahçe Ersun Yanal için imza töreni düzenliyor...



Ersun Yanal'ın açıklamalarından satır başları;



"Sayın başkan süreci anlattı. İki gündür buradayım. Bir maç oynadım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü sportif hedeflerinin büyüklüğüdür, Fenerbahçe Türk sporunun lokomotifidir."



"Şu anda sorumluluklarımı, heyecanımı ve hedefimi anlatayım. Evet 4. yıldızı takacağız. 4. yıldızı takmak için hepinizin desteğiyle, bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Başka alternatifi olmadığını düşünüyorum."



"Burada olmaktan çok mutluyum. Bu mutluluğumu da sonuçlarla pekiştirerek herkesi mutlu etmek istiyorum."



"İkinci yarıdaki cetvele baktığımızda, ligin yeni başladığını düşünürsek zirvede olan bir takım olacağız. Sıralamada nerede oluruz bilmiyorum ama lig yeni başladığında Fenerbahçe nerede olması gerekiyorsa orada olacağız."



"Tüm oyuncularla ilgili tasarrufumu geniş bir toplantıda konuşacağız. Antalyaspor maçından sonra da sizin sorularınıza açık yüreklilikle cevap vereceğiz."



"Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Taraftarın, sevenlerin bir kültürü var. Onun dışında hiçbir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayıp sonuca ulaşacağız. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz."



"Ben o takımı tek başıma şampiyon yapmadım. Kıymetli oyuncularımız, taraftarımız ve yönetimimiz birlikteydi. Yine aynı şekilde hep beraber çok daha keyiflisini yaşayacağımızı düşünüyorum."



"Oyun temposu ve sürekliliği kazanmak için zamana ihtiyacımız var. Rakibimize ikinci yarı çok pozisyon vermedik. Bunu daha uzun süre hedefimiz var. Her oyunun kendi kondisyonu, dayanıklılığı var. Bunu başarmak kısa sürede zor ama ikinci yarı öyle bir Fenerbahçe göreceksiniz"





Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;



"Soner Ergen isimli taraftarımız maçtan önce tribünden düşerek hastaneye kaldırıldı. Son aldığımız bilgilere göre iki ameliyat geçirdi. Hem beyin hem de omurilik ameliyatı... Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Soner kardeşimiz sıkıntılı durumu atlatacak."



"BÖYLE BİR SENARYOYU TAHMİN EDEMEZDİK"



"Hocamızın sesi biraz kısık. Dün akşam gördünüz yerinde duramıyordu. O bir şeyler söyleyecek. Birkaç soru alabiliriz. Onun dışında çok yormayalım onu. İleride daha kapsamlı toplantı yapacağız. Ben buradayım, bana istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz."



"Sezon başında hiçbirimiz 16. haftada böyle bir senaryoyu tahmin edemezdik. belki 5-0 kazanacağımız maçı son dakika golüyle beraber bitirmemiz... Yaşananları, Formsuzluk, dayanıksızlık, transfer yanlışları gibi sözlerle futbol diliyle anlatmamız mümkün değil."



"TOP ÇİZGİYİ GEÇMEDİ Mİ OLMUYOR"



"Yarının Fenerbahçesi için birçok yeniliği hayata geçirdik. Ama top çizgiyi geçmedi mi olmuyor. Bizim motivasyonumuzun önüne geçiyor, vaktimizi günlük krizleri çözmeye harcıyoruz."



"Büyük bir camiayız. Milyonlarca taraftarı var. 9 branşta rekabet ediyoruz. Eğitim kurumlarımız var. Bu camiaya hizmet eden futbol dışında herkes... Basketbolda, voleybolda her sene şampiyon olsak. Futbol olmayınca bunlar göz ardı edilebiliyor."



"İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"



"Kısıtlı imkanlarımızla sezon başında bir şeyler yaptık. Yeni hocamız geldi, hem ŞL elemesinde hem ligde istediğimiz sonuçları alamadık. 10. haftada değişiklik kararı aldık. Cocu'nun bu ayrılık dönemindeki tutumu nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum."





"3 YILLIK BİR TAZMİNAT SÖZ KONUSU DEĞİL"



"Cocu'nun Türkiye'de olmasının nedeni ailemle ocak ayına kadar burada kalmak istiyorum, uygun mudur dedi. Uygundur dedik. Hiçbir zaman üç yıllık bir tazminat söz konusu değil. 1 yıllıktı, onda da ciddi bir indirim yaptı. Cocu başarılı olacaktır, burada aşı tutmadı."



"Erwin Koeman'a da teşekkür ediyorum. Liderliği aldıktan sonra hiçbir şikayeti olmadı. Liderlik gösterdik. Ne olacağını bilmeyen bir insan için bunlar zordur. Profesyonelliği elden bırakmadı. Ona da teşekkür etmek istiyorum."



"ŞAMPİYONLUK SÖZÜYLE BAŞLAMADIK"



"Sezona şampiyonluk sözüyle başlamadık. Önümüzdeki 4-5 senede 3-4 şampiyonluk alırsak iyi olur dedik. Ama içinde bulunduğumuz durumu da tahmin etmedik. Etmek de mümkün değildi."



"TARAFTARLARMIZA KARŞI MAHCUBUZ"



"Taraftarlarımıza bu süreçteki duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ümitlerini kaybetmeden her yerde bize destek veriyorlar. Her koşulda stadı dolduruyorlar, deplasmanda biletleri tüketiyorlar. Var güçleriyle takımı yönetimi desteklemeye çalışıyorlar. Onlara karşı mahcubuz, üzgünüz ama dünyanın sonu değil. Hep beraber buradan çıkacağız. Durumumuzu dışarıdaki hava durumuyla eş tutabiliriz. Puslu hava, kaygan zemin, görüş mesafesi kısıtlı ama yarın da güneş açacak. Güneş açması için Ersun Hocamız da burada."



"GÖRÜŞMELERDE PAZARLIK OLMADI"



"Hocamız en son şampiyonluğumuza, en erken şampiyonluğumuza, en keyifli maçları izlediğimiz şampiyonluğumuza imza attı. 1.5 yıllık sözleşme yaptık. Opsiyon size ait olsun dedi. Bu görüşmelerde pazarlık olmadı, hocamız avukat da kullanmadı. Kendisi 'En büyük hayalim 4. yıldızı takmak' dedi başka bir şey konuşmadı. Transfer bile istemedi. Devre arasında tabi kii transferler yapacağız. Bu krizi fırsata çevireceğiz belki de gözümüzü karartıp önümüzdeki yılı kurgulayarak şampiyonluğun temelini atacağız."



"Hocamıza hedef koymadık. Tek hedefimiz sezonun ikinci yarısında ilk 3 içinde olmak. Hocamıza hoş geldiniz diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."



"FFP kriterlerine göre harcayabileceğimiz 11.9 milyon Euro bütçemiz var. Transfer planlarımız var. Satın alma ve kiralama... 18 ay kiralayıp, satın alma opsiyonuyla hamleler yapmak bize en uygun olan."





"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AVRUPA'YA GİTMEKTENSE..."



"Biz ağzımızla kuş tutsak FFP kurallarına 3 yıllık -30 milyon Euro olma kuralına uyamayacağız. Bunun için bu yıl 60 milyon Euro kar etmemiz gerekiyor. Bu da mümkün değil. 31 Ocak'ta UEFA görüşmemiz var. FFP, Türk kulüplerinin özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır. Gözümüzü karartmak ne demek; belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyonluk kadrosunu oluşturmak. Çünkü hiçbir harcama yapmasak da FFP kurallarını yerine getiremeyeceğiz.".



"Önümüzdeki sezon Fenerbahçe için 14 futbolcunun sözleşmesinin bittiği sezon. Devre arasında da elden çıkaracağımız oyuncular olacaktır. Maaş konusunda rahatlama olacak. Bütün bunları dengeleyerek belirlediğimiz isimleri hocamıza sunacağız. Nihai kararları vereceğiz."



"Sportif direktörlük müessesine sonuna kadar inanıyorum. Scouting, analiz, medical, altyapı, altyapı scout, markanın uluslararası arenalarda temsili. Bu müessese devam edecektir. Comolli'den memnun olduğum yanlar da olmadığım yanlar da var."



"Takım olamadık. Fenerbahçelilik ruhunu aşılayamadık yeteri kadar belki de ama diğer taraftarlar da aynı şekilde devam edeceğiz."



"TRANSFERDE İKİ TEMEL FELSEFEMİZ VAR"

Ortalama yaşı ve maaşları aşağı indirmek. Bunu başardık. Elit oyuncu dediğimiz isimleri alacağız. Kiralayacağız. Geleceğe yatırım adına oyuncular da aldık. Esas hayal kırıklığı ise elit oyunculardan aldığımız performans."



"4 tane bu minvalde oyuncu aldık. Bunlardan biri Ayew. Futbolculuğundan önce karakterinden bahsedeyim. Çok iyi, lider karakterli bir oyuncu. Marsilya'daki performansıyla Premier Lig'e gitmiş. Biz bu oyuncuyu bedelsiz kiraladık. Ayew'den diğer 3'üne göre daha memnunum."



"Spor medyasındaki otoriteler Slimani'yi Türkiye'deki en iyi golcü olarak niteliyordu. Leicester City'nin tarihinde en büyük transferi. Kim tahmin edebilirdi ki Slimani'nin bugün yaşadıklarını yaşayacağını. Bazı şeyler futbol mantığıyla izah edilmiyor. Olağan akışa aykırı"



"BENZIA TANINACAK HALDE DEĞİL"

"Benzia, henüz 24 yaşında. Lyon ve Lille formalarıyla 93 maça çıkmış. 10 numara pozisyonunda 1. tercihimiz değildi. Giulaino'nun satışı sonrası, son gün ikinci opsiyon olarak kendisini aldık. Ama Benzia tanınacak halde değil."



"DIEGO REYES HAYAL KIRIKLIĞI"

"Diego Reyes'i 3-4 yıl oynatıp, satabiliriz düşüncesiyle aldık. Reyes hayal kırıklığı mı derseniz, evet. 12 milyon küsur para harcadık, iki önemli oyuncumuzu elden çıkardık."



"Hiçbir oyuncuya maça çıkıyor diye para vermiyoruz. Eğer maça çıkıyorsa 70 dakika oynayıp, maç kazanılırsa para alıyor oyuncu. Bu mukaveleler de sportif direktör başarısıdır. Öyle sözleşmeler var ki elimizde 3 dakika oynayan para alıyor.".