İşte Fenerbahçe'den gönderilecek oyuncular! Ali Koç bu isimlerin biletini kesti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Koç bazı futbolcuları isim vererek eleştirirken, sezon sonu ve devre arasında birçok isimle yolların ayrılacağını açıkladı. İşte Ali Koç'un biletini kestiği o futbolcular...
18 Aralık 2018 Salı, 15:34:44
Güncelleme: 16:13:13
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Koç, 14 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiğini ve bazı futbolcularla da devre arası yolların ayrılacağını açıkladı.
Ali Koç, sezon başı yapılan Ayew, Slimani, Benzia ve Reyes transferlerinin hayal kırıklığı olduğunu da sözlerine ekleyerek adeta başarısızlığı bu isimlere yıktı.
İşte Ali Koç'un işaret ettiği ve 2019-20 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda olmayacak isimler;