İşte Fenerbahçe'den gönderilecek oyuncular! Ali Koç bu isimlerin biletini kesti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Koç bazı futbolcuları isim vererek eleştirirken, sezon sonu ve devre arasında birçok isimle yolların ayrılacağını açıkladı. İşte Ali Koç'un biletini kestiği o futbolcular...

18 Aralık 2018 Salı, 15:34:44 Güncelleme: 16:13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





