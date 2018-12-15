Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in ilk yarısının bitimine bir hafta kala en kritik maç durumundaki karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.
Karşılaşmanın VAR hakemi de MHK tarafından Barış Şimşek olarak açıklandı. Barış Şimşek'in yanında ise AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak.
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