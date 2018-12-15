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  • 15.12.2018 12:04
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 12:22

Başakşehir - maçının VAR hakemi oldu

Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan en kritik mücadelelerden biri olan Başakşehir- maçının VAR hakemi oldu. Şimşek daha önce Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının AVAR hakemliğini yapmış ve Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarında hedefi olmuştu.

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in ilk yarısının bitimine bir hafta kala en kritik maç durumundaki karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşmanın VAR hakemi de MHK tarafından Barış Şimşek olarak açıklandı. Barış Şimşek'in yanında ise AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak.

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