Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 16. haftanın en kritik mücadelesi bugün oynanıyor. Lider Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kazanması durumunda şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek olan Başakşehir'de Da Costa'nın cezası devam ederken, Galatasaray'da N'diaye ve Serdar Aziz bu maçla birlikte yeniden forma giyebilecek. İşte Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 09:39:28 Güncelleme: 09:45:42
DİĞER GALERİLER