Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 16. haftanın en kritik mücadelesi bugün oynanıyor. Lider Başakşehir, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kazanması durumunda şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde edecek olan Başakşehir'de Da Costa'nın cezası devam ederken, Galatasaray'da N'diaye ve Serdar Aziz bu maçla birlikte yeniden forma giyebilecek. İşte Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

15 Aralık 2018 Cumartesi, 09:39:28 Güncelleme: 09:45:42
Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 33 puanla zirvede bulunan Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Akşam saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte dev maç öncesi Başakşehir ve Galatasaray'ın 11'leri...

Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

ABDULLAH AVCI

Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

MERT GÜNOK

Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

JUNIOR CAICARA

Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

ALEXANDRU EPUREANU

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