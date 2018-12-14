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  • 14.12.2018 22:44

'dan taraftarı heyecanlandıran mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü , sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mesaj, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

Ersun Yanal'dan taraftarı heyecanlandıran mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü , sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Yanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa, bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz büyük Fenerbahçe taraftarı!" ifadelerini kullandı.

Yanal'ın mesajı, Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından da paylaşıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mesaj, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

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