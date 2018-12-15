Sivasspor'dan Ankaragücü'ne farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, arka arkaya kaçırdığı pozisyonların ardından 42'nci dakikada penaltı kazandı.

Muhammet Demir'in Alihan Kubalas'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi ve 43'te topun başına geçen Robinho, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

Bu golden hemen 2 dakika sonra Emre Kılınç'ın kafa pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, skoru 2-0'a getirdi ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yiğidolar, 64'te Emre Kılınç'ın attığı harika aşırtma golüyle farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada son sözü ise 77'nci dakikada Robinho söyledi ve Sivasspor, Ankaragücü'nü 4-0mağlup etti.

Sivasspor, bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü maçını kazanırken yenilmezlik serisini de 6 maça yükselterek puanını 24 yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş ise takımının başında çıktığı 5. maçta 4. galibiyetini alarak yenilmezlik unvanını korudu.

21 puanda kalan Ankaragücü, ligde çıktığı üst üste 5. maçta da galibiyet yüzü göremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın son çizgiye indikten sonra yaptığı ortasına ceza alanı içerisinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen El Kabir'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

38. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Robinho'nun şutunda top direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan Douglas'ın yerden ortasında savunmadan seken topa ön direkte dokunan Robinho meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

42. dakikada ceza sahasına giren Muhammet Demir, Alihan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

Dk. 43 GOL! Penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktaya gelen Robinho, topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 45 GOL! Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topu kafayla indiren Emre'nin pasında topla buluşan Muhammet Demir, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dk.64 GOL! Emre Kılınç, kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden topu aşırarak çok klas bir gole imza attı ve skoru 3-0'a getirdi.

Dk.77 GOL! Robinho, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı: 4-0!