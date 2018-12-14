Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasını yorumladı. Kararın geç verildiğini belirten Dilmen, Yanal'ın Fenerbahçe'de düzeltmesi gereken ilk şeyin ne olduğunu da söyledi.



Fenerbahçe, Ersun Yanal ile resmen anlaştı. Ersun Yanal, 1.5 yıllık imzayı attı. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal tercihini geç verilmiş bir karar olarak yorumladı. İşte Dilmen'in değerlendirmeleri: