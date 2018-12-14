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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 12:24

açıkladı! 'ın düzeltmesi gereken ilk şey...

Bugün sabah saatlerinde resmen yeni hocasının olduğunu açıkladı. Usta spor yazarı ise bu kararı yorumladı.

Ersun Yanal'ın düzeltmesi gereken ilk şey...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasını yorumladı. Kararın geç verildiğini belirten Dilmen, Yanal'ın Fenerbahçe'de düzeltmesi gereken ilk şeyin ne olduğunu da söyledi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile resmen anlaştı. Ersun Yanal, 1.5 yıllık imzayı attı. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal tercihini geç verilmiş bir karar olarak yorumladı. İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

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