Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu! O isimleri istedi

Fenerbahçe Ersun Yanal anlaşmasını resmen duyurdu. Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası anlaşma sağlanan Ersun Yanal, transfer listesini de sundu. İşte Ersun Yanal'ın transfer listesi...

14 Aralık 2018 Cuma, 11:17:35 Güncelleme: 11:30:21
Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu! O isimleri istedi

4.5 yıllık aradan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Ersun Yanal göreve hızlı başladı...

Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu! O isimleri istedi

Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede Başakşehir formasını giyen Emre Belözoğlu'nu istediği ve "6 ay futbol oynasın, yeni sezonda ekibimde yer alsın" dediği belirlendi.

Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu! O isimleri istedi

Ayrıca Tolgay Arslan ismi de gündeme geldi.

Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu! O isimleri istedi

GOL ATAN KANAT İSTİYOR
Yanal'ın ayrıca hücum gücü yüksek bir bek, hareketli bir santrfor ve skora katkı yapan kanat oyuncusu alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Ersun Yanal'ın transfer listesi belli oldu! O isimleri istedi

Başarılı hoca, kadro dışı bırakılan Dirar, Volkan Demirel, Aatif ve Ozan Tufan için de "Hemen affedilsin" dedi.

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