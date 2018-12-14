Bir zamanlar Kartal'dı!

yaptın.. Siyah- Beyazlılar, beraberliğin bile yettiği maçta'ye evindeyenildi.böylece'nu3. sırada bitirerekdefterini kapattı. Maça temsilcimiz çok hızlı başladı. 9. dakikada'ın ortasında'in şutu direkten geri döndü. Ardından'ın vuruşu da üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.31. dakikadagöğsüyle düzeltip vurduancak top direğin dibinden dışarıgitti. İlk yarısona erdi. 48.dakikada'in uzaktansert şutunuzorlukla kornereçeldi. 51. dakikadaöne geçti. Savunmamızın arkasınasarkanyerden birplase ile topu ağlara yolladı:66. dakikada10 kişi kaldı.sert faulü sonrası direkt kırmızı kart gördü. 72. dakikada'in kale ağzından vuruşu direğin dibinden dışarı gitti. 88. dakikadarakiplerini bir bir geçti ancak vuruşunu kaleciayaklarıyla çıkardı. 90+2'demutlak pozisyonda'u geçemedi. 90+3'te'in aşırtma vuruşu üst direkten dışarı girincekazanarak turu geçti.