Bir zamanlar Kartal'dı!

Ne yaptın Beşiktaş!.. Siyah- Beyazlılar, beraberliğin bile yettiği maçta Malmö'ye evinde 1-0 yenildi. Kartal böylece I Grubu'nu 7 puanla 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi defterini kapattı. Maça temsilcimiz çok hızlı başladı. 9. dakikada Dorukhan'ın ortasında Necip'in şutu direkten geri döndü. Ardından Vagner Love'ın vuruşu da üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.
DEFANSIMIZ UYUDU
31. dakikada Mustafa Pektemek göğsüyle düzeltip vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi. 48. dakikada Rosenberg'in uzaktan sert şutunu Karius zorlukla kornere çeldi. 51. dakikada Malmö öne geçti. Savunmamızın arkasına sarkan Antonsson yerden bir plase ile topu ağlara yolladı: 0-1.
QUARESMA ATILDI
66. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Quaresma sert faulü sonrası direkt kırmızı kart gördü. 72. dakikada Rieks'in kale ağzından vuruşu direğin dibinden dışarı gitti. 88. dakikada Larin rakiplerini bir bir geçti ancak vuruşunu kaleci Dahlin ayaklarıyla çıkardı. 90+2'de Christiansen mutlak pozisyonda Karius'u geçemedi. 90+3'te Larin'in aşırtma vuruşu üst direkten dışarı girince Malmö 1-0 kazanarak turu geçti.
DEFANSIMIZ UYUDU
31. dakikada Mustafa Pektemek göğsüyle düzeltip vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi. 48. dakikada Rosenberg'in uzaktan sert şutunu Karius zorlukla kornere çeldi. 51. dakikada Malmö öne geçti. Savunmamızın arkasına sarkan Antonsson yerden bir plase ile topu ağlara yolladı: 0-1.
QUARESMA ATILDI
66. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Quaresma sert faulü sonrası direkt kırmızı kart gördü. 72. dakikada Rieks'in kale ağzından vuruşu direğin dibinden dışarı gitti. 88. dakikada Larin rakiplerini bir bir geçti ancak vuruşunu kaleci Dahlin ayaklarıyla çıkardı. 90+2'de Christiansen mutlak pozisyonda Karius'u geçemedi. 90+3'te Larin'in aşırtma vuruşu üst direkten dışarı girince Malmö 1-0 kazanarak turu geçti.
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