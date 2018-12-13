Bugünkü
Takvim

Aslan’da 7.5 milyon Euro’luk paniği!

yönetimi, 1 yıl sonra sözleşmesi bitecek olan ve 75. milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan genç yıldızı elden kaçırmak istemiyor.

Aslan’da 7.5 milyon Euro’luk Ozan Kabak paniği!
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen gösteridiği müthiş performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan Ozan Kabak'ta çok büyük bir tehlike kapıda... Yönetimin uykularını kaçıran ilk konu, genç yıldızın sözleşmesinin 2020 yılında bitecek olması.

HEDEF 5 YILLIK İMZA
Bundan daha sıkıntı verici olan konu ise Ozan Kabak'ın sözleşmesinde 7.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olması. Sarı- Kırmızılılar bir an önce milli futbolcuya 5 yıllık imza attırmak ve sözleşmedeki serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor. Ancak bu süreçte 7.5 milyon Euro ödeyen her kulüp Ozan'ı kadrosuna katabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAslan’da 7.5 milyon Euro’luk Ozan Kabak paniği!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri