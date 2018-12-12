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  • 13.12.2018 01:15

'in golü Roma'ya yetmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde Roma, 'in gol attığı maçta 'e 2-1 mağlup oldu.

Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi!

Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında İtalyan ekibi Roma, deplasmanda 'e 2-1 mağlup oldu.

Mücadelede Roma'nın tek golünü 67. dakikada milli yıldız kaydetti. Viktoria Plzen'in gollerini ise 62. dakikada Jan Kovarik ve 72. dakikada Tomas Chory attı. Roma'da Luca Pellegrini 90. dakikada gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Roma 9 puanla G Grubu'nu 2. tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Puanını 7'ye yükselten Viktoria Plzen adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Öte yandan Cengiz Ünder mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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