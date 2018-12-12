Cengiz Ünder'in golü Roma'ya yetmedi!

Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında İtalyan ekibi Roma, deplasmanda Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.

Mücadelede Roma'nın tek golünü 67. dakikada milli yıldız Cengiz Ünder kaydetti. Viktoria Plzen'in gollerini ise 62. dakikada Jan Kovarik ve 72. dakikada Tomas Chory attı. Roma'da Luca Pellegrini 90. dakikada gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Roma 9 puanla G Grubu'nu 2. tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Puanını 7'ye yükselten Viktoria Plzen adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

Öte yandan Cengiz Ünder mücadelede 90 dakika sahada kaldı.