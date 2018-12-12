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  • 12.12.2018 20:37

Koeman'dan 3 dakikalık basın toplantısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, UEFA 'nde karşılaşacakları maçı öncesinde basın toplantısı düzenlerken Hollandalı teknik adamın basın toplantısı sadece 3 dakika sürdü.

Yalnızca 3 dakika sürdü!

UEFA 'nde ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman ve Slovak defans oyuncusu basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ''Kadromuzda 8 tane 21 yaş altı oyuncumuz var. Böyle bir kadromuz var elimizde. Birazdan antrenmana çıkacağız. Antrenmandan sonra oyuncularıma 11'i duyuracağım. Elimizdeki en güçlü 11 ile sahaya çıkacağız. Turu geçmiş olsak da futbol oynamaya çalışacağız ve kazanmak için buradayız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar özgüven açısından önemli.'' sözlerini kullandı.

Kazanmak için oynayacaklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Roman her maç oynadı ve bu yüzden dinleniyor. 'ı sakatlığının tam anlamıyla iyileşmesini beklediğimiz için İstanbul'da bıraktık. Ligi de düşünmek zorundayız. Buraya gelen 8 tane U21 takımından futbolcumuz var. Ben korkmuyorum ve sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Hollandalı teknik adamın basın toplantısı sadece 3 dakika sürdü.

SKRTEL: ''SABIRSIZLANIYORUM''
Slovak futbolcu Martin Skrtel ise Slovakya'da oynanacak maç hakkında ''Maç için sabırsızlanıyorum. Kariyerimde ilk kez Slovak bir takıma karşı oynayacağım. Milli maçlar dışında ilk kez Slovakya'da olacağım. Benim için heyecan verici.'' diye konuştu.

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