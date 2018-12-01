Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş ile yarın oynanacak derbi maçta mecburen değişikliğe gidecek... Terim, stoperlerden Serdar Aziz ve Ryan Donk cezalı olduğu için Beşiktaş'a karşı 4'lü savunmayla mücadele edecek. Tecrübeli teknik adamın ayrıca eksiklerin fazla olması nedeniyle orta sahanın sağında Muğdat Çelik ve Yunus Akgün'den birini oynatması bekleniyor.
- Spor
- 01.12.2018
- Gazete
Galatasaray'da savunma değişiyor
G.Saray’da Fatih Terim, derbide Serdar ve Donk olmadığı için mecburen 4’lü savunmaya dönecek. Muğdat 11’de başlayabilir.
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