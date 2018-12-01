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'da savunma değişiyor

G.Saray’da , derbide Serdar ve Donk olmadığı için mecburen 4’lü savunmaya dönecek. Muğdat 11’de başlayabilir.

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