



Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "İlk yarı iyi bir Galatasaray sahada vardı. İçeri 1-0 girmemiz, maalesef... Çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonuna yakın pozisyonlarımız var. Bunlardan birini gol yapsak her şey değişebilirdi. Sonra gol yedik ve içeri öyle girdik. Üzücü tabi... İkinci golden sonra daha farklı mağlup olabilirdik. Burada herhangi bir klişe söz söyleyecek değilim. Lokomotiv'i tebrik ederim." dedi.