Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Cimbom Rusya'da dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Soğuk bir havada oynanan maçtan puan çıkaramayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi. 4 puanlı Galatasaray ve 3 puanlı Lokomotiv Moskova, son maçlarında Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:39 Güncelleme: 23:00:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





