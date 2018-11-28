Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Cimbom Rusya'da dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Soğuk bir havada oynanan maçtan puan çıkaramayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi. 4 puanlı Galatasaray ve 3 puanlı Lokomotiv Moskova, son maçlarında Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:39
Güncelleme: 23:00:15
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Rusya'daki maçta soğuk hava ve kötü zemin dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için sahaya çıkan Aslan, Rusya'da buz kesti. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Cimbom, gruptaki son maçında Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.
Maçtaki ilk gol 43. dakikada Grzegorz Krychowiak'tan geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Jefferson Farfan pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru çevirdi.
Bu noktaya hereketlenen Grzegorz Krychowiak yerden gelişine vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak savunmada Ryan Donk'a çarparak sol köşeden filelerimizle buluştu.
İlk yarı Lokomotiv Moskova'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.