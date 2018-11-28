Cimbom Rusya'da dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Soğuk bir havada oynanan maçtan puan çıkaramayan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi. 4 puanlı Galatasaray ve 3 puanlı Lokomotiv Moskova, son maçlarında Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:57:39 Güncelleme: 23:00:15
Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Rusya'daki maçta soğuk hava ve kötü zemin dikkat çekti.

Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için sahaya çıkan Aslan, Rusya'da buz kesti. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Cimbom, gruptaki son maçında Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek.

Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Maçtaki ilk gol 43. dakikada Grzegorz Krychowiak'tan geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Jefferson Farfan pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru çevirdi.

Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

Bu noktaya hereketlenen Grzegorz Krychowiak yerden gelişine vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak savunmada Ryan Donk'a çarparak sol köşeden filelerimizle buluştu.

Cimbom Rusyada dondu kaldı! (MS: Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray)

İlk yarı Lokomotiv Moskova'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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