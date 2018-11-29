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  • 29.11.2018 11:07
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 11:13

Son dakika: - maçını yönetecek

'in 14. haftasında oynanacak olan maçını yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu!

'in 14. haftasında ile arasında oynanacak derbiyi hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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