Trabzon üst üste şampiyonluk yaşadığı efsane sezonlara dönüş sinyalini verdi. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı kadro dışı bırakan ve Ünal Karaman'ın önünü iyice açan yönetim, ateşi yaktı. Ünal hoca da F.Bahçe maçına genç oyuncularla başladı...
KALE UĞURCAN'A TESLİM
Esteban varken kaleye altyapıdan Uğurcan geçti. Stoperde Hüseyin Türkmen... Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Oyuna sonradan giren isim ise Batuhan Artarslan...
Yusuf Yazıcı, F.Bahçe maçı sonrası Trabzonlu futbolcularla birlikte selfie çektirdi.
YERLİNİN YERLİSİ MODELİ
Ünal Karaman, "3 yıl içinde kendi yetiştirdiğimiz isimlerle devam edeceğiz" dedi. Kuzeyin oğulları, Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış topladı.
KALE UĞURCAN'A TESLİM
Esteban varken kaleye altyapıdan Uğurcan geçti. Stoperde Hüseyin Türkmen... Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Oyuna sonradan giren isim ise Batuhan Artarslan...
Yusuf Yazıcı, F.Bahçe maçı sonrası Trabzonlu futbolcularla birlikte selfie çektirdi.
YERLİNİN YERLİSİ MODELİ
Ünal Karaman, "3 yıl içinde kendi yetiştirdiğimiz isimlerle devam edeceğiz" dedi. Kuzeyin oğulları, Fenerbahçe maçında ortaya koyduğu futbolla büyük alkış topladı.
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