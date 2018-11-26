Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şöyle;
"Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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