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  • 26.11.2018 17:49

'tan açıklaması

, 'in sosyal medyada Beşiktaş taraftarına hakaret içeren cevapla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaştan Ryan Babel açıklaması

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz 'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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