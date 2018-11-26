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  • 26.11.2018 17:04
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 17:31

: "Demirören'e güvenim tam, görevimin başındayım"

Başkan Vekili , görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip "'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım" dedi.

Ali Dürüstten flaş karar!
'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde:

"-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde 'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.

Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı ve TFF'ye güvenim tamdır.

Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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