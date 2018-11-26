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  • 26.11.2018 18:42
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 19:49

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'in 13. haftasında lider Medipol zorlu deplasmanına çıkıyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Göztepe-Başakşehir | CANLI

'in 13. haftasında lider Medipol zorlu deplasmanına çıkıyor. Göztepe, iç sahada yakaladığı başarıyı lider karşısında da sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alparslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jarome

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Gael Clichy, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Edin Visca, Mossoro, Stefano Napoeloni, Riad Bajic


GÖZTEPE İÇ SAHA FORMUNA GÜVENİYOR
Karşılaşma öncesinde Göztepe'nin en büyük kozlarından bir tanesi de 'de yakaladığı başarılı form grafiği olacak.

Geride kalan 12 haftada 6 kez sahasında maça çıkan Göz-Göz, bu maçlardan 15 puan çıkardı ve Başakşehir'in ardından ligde en başarılı takım olmayı oldu.

Bu sezon Bornova Stadı'nda ilk haftada 'a kaybeden sarı-kırmızılılar sırasıyla , , , ve son olarak 'u yendi.

Son 5 iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Bektaş'ın öğrencileri, lider Başakşehir'i yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta görev yapacak hakemler açıklanırken, Göztepe-Medipol Başakşehir maçında düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Mustafa Sönmez yapacak. Yıldırım, bu sezon ilk kez İzmir temsilcisinin bir karşılaşmasında düdük çalacak. Deneyimli hakem, bu sezon Medipol Başakşehir'in deplasmanda BB.Erzurumspor'u 1-0 yendiği mücadelede görev yapmıştı.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20:00
STAT: Bornova Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 1

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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