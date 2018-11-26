Göztepe-Başakşehir | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider Medipol Başakşehir zorlu Göztepe deplasmanına çıkıyor. Göztepe, iç sahada yakaladığı başarıyı lider karşısında da sürdürmek istiyor.





İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alparslan, Castro, Borges, Halil, Yasin, Jarome



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Gael Clichy, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Edin Visca, Mossoro, Stefano Napoeloni, Riad Bajic



GÖZTEPE İÇ SAHA FORMUNA GÜVENİYOR

Karşılaşma öncesinde Göztepe'nin en büyük kozlarından bir tanesi de İzmir'de yakaladığı başarılı form grafiği olacak.

Geride kalan 12 haftada 6 kez sahasında maça çıkan Göz-Göz, bu maçlardan 15 puan çıkardı ve Başakşehir'in ardından ligde en başarılı takım olmayı oldu.

Bu sezon Bornova Stadı'nda ilk haftada Yeni Malatyaspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar sırasıyla Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve son olarak Çaykur Rizespor'u yendi.

Son 5 iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Bektaş'ın öğrencileri, lider Başakşehir'i yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta görev yapacak hakemler açıklanırken, Göztepe-Medipol Başakşehir maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Mustafa Sönmez yapacak. Yıldırım, bu sezon ilk kez İzmir temsilcisinin bir karşılaşmasında düdük çalacak. Deneyimli hakem, bu sezon Medipol Başakşehir'in deplasmanda BB.Erzurumspor'u 1-0 yendiği mücadelede görev yapmıştı.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20:00

STAT: Bornova Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

YAYIN: beIN SPORTS 1