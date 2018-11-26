Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Ryan Babel'den taraftara skandal yanıt

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin euroya oynamak ister misin?" sorusunu yönelten bir taraftara skandal bir yanıt verdi. Daha sonra gelen tepkiler üzerine cevabı silen Babel bir de pişkince üste çıkmaya çalıştı.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 15:33:48 Güncelleme: 15:34:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





