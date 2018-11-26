Ryan Babel'den taraftara skandal yanıt

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin euroya oynamak ister misin?" sorusunu yönelten bir taraftara skandal bir yanıt verdi. Daha sonra gelen tepkiler üzerine cevabı silen Babel bir de pişkince üste çıkmaya çalıştı.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 15:33:48 Güncelleme: 15:34:24
Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde Babel'in menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesine taraftarlar tepki gösterdi.

Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı. Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan yayınlarken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi.

Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Taraftarın sorduğu "Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?" sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi.

Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu bu yorumunu sildi. Ardından yeni bir açıklama yapan Babel, "Biraz mizahtan anlayın... Dünyadaki en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyordum" dedi.

Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

İşte Ryan Babel'in o yorumu...

Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Daha sonra Ryan Babel özür diledi.

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