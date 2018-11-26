Ryan Babelden taraftara skandal yanıt

Ryan Babel'den taraftara skandal yanıt
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından kendisine "Kasımpaşa'da 200 bin euroya oynamak ister misin?" sorusunu yönelten bir taraftara skandal bir yanıt verdi. Daha sonra gelen tepkiler üzerine cevabı silen Babel bir de pişkince üste çıkmaya çalıştı.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 15:33:48 Güncelleme: 15:34:24
Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.
Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu bu yorumunu sildi. Ardından yeni bir açıklama yapan Babel, "Biraz mizahtan anlayın... Dünyadaki en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyordum" dedi.
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