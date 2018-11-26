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Aslan parçası 'da

Djurgardens’in 21 yaşındaki Senegalli golcüsü , dan yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.

Aslan parçası Badji
Aslan'ın transfer listesindeki Senegalli golcü Aliou Badji sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Badji, dan yaptığı paylaşımla 'a geldiğini duyurdu. Djurgardens forması giyen 21 yaşındaki golcü sosyal medyayı salladı.



28 MAÇTA 8 GOLÜ BULUNUYOR
Adı Galatasaray ile sık sık anılan genç golcü 'nin, instagram hesabından böyle bir paylaşımda bulunması transfer iddialarını da güçlendirdi. Badji, bu sezon 28 maçta 8 gol attı.



İSVEÇLİ EFSANENİN ÖNERİSİ
Badji'yi G.Saray'ın scout ekibinde yer alan ve Sarı- Kırmızılılar için Kuzey Avrupa'da oyuncu takip eden Johan Elmander, önermişti. Fatih Terim de transfere onay vermişti.


​YEVHEN SELEZNOV İDDİASI
G.Saray için bir başka transfer iddiası ise Akhisar'da kadro dışı bırakılan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov ile ilgili... Cimbom, tecrübeli golcüyle önümüzdeki günlerde masaya oturabilir.
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