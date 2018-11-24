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  • 24.11.2018 13:49
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 14:00

Son dakika: Ali Dürüst TFF'deki görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ali Dürüst geçmiş dönemlerde Galatasaray'da 2'nci başkanlık görevlerinde bulunmuştu. Son dönemde TFF ile Galatasaray arasında yaşanan sıkıntı sonucu yaşanan bu olay Federasyon'da şok etkisi yarattı.

TFFde şok istifa

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı.

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