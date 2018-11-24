Son dakika: Ali Dürüst TFF'deki görevinden istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ali Dürüst geçmiş dönemlerde Galatasaray'da 2'nci başkanlık görevlerinde bulunmuştu. Son dönemde TFF ile Galatasaray arasında yaşanan sıkıntı sonucu yaşanan bu olay Federasyon'da şok etkisi yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. TFF'deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF'den istifaya çağrılmıştı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER