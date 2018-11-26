Lokomotiv Moskova ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bu karşılaşma ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ilk maçta 3-0 yenen Sarı-Kırmızılılar daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, D Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı resmi olarak açıklanmadı. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş ile ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GALATASARAY İLE LOKOMOTİV MOSKOVA 4. RANDEVUDA

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya'da karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1'lik skorla galip ayrıldı. O sezon sarı-kırmızılılar grubu dördüncü sırada bitirirken, Moskova ise ikinci olmuştu. Galatasaray 2018-2019 Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk maçında konuk ettiği rakibini 3-0 yendi.

GALATASARAY, AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında.

Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü istatistiklere imza attı.

SON 18 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 18 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

GALATASARAY AVRUPA'DA 276. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

KURAYLA 1 KEZ ELENDİ 1 KEZ TUR ATLADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

EN ÇOK MAÇA BÜLENT KORKMAZ ÇIKTI

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı.

Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor.