Bugünkü
Takvim

gözünü Tolgay’a çevirdi

Sarı-Kırmızılılar, ’ın gözden çıkardığı tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastı.

Galatasaray gözünü Tolgay’a çevirdi
Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı... Sarı- Kırmızılı yönetim Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin de Tolgay'ı çok istediği ancak 'ın Tolgay'la görüşerek bir adım öne geçtiği öne sürüldü. Beşiktaş'ta yönetimin Tolgay'ı kesin olarak gözden çıkarması bu transferde Galatasaray için en büyük avantaj olarak gösteriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray gözünü Tolgay’a çevirdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar