Galatasaray gözünü Tolgay’a çevirdi

Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı... Sarı- Kırmızılı yönetim Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu için girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin de Tolgay'ı çok istediği ancak Galatasaray'ın Tolgay'la görüşerek bir adım öne geçtiği öne sürüldü. Beşiktaş'ta yönetimin Tolgay'ı kesin olarak gözden çıkarması bu transferde Galatasaray için en büyük avantaj olarak gösteriliyor.
- Spor
- 23.11.2018
- Gazete
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