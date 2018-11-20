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maçı kapalı gişe

’un F.Bahçe ile oynayacağı maçın biletleri tükenmek üzere... Dev maç şölene dönüşecek...

Fenerbahçe maçı kapalı gişe
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Bordo-Mavili taraftarlar biletlere hücum etti.

ÖZEL HAZIRLIK
Geçen hafta satışa çıkan biletleri neredeyse tüketen taraftarlar, hazırlayacakları koreografi ile de stadı bir şölen yerine çevirmeyi planlıyor. BUGÜN

KRİTİK GÜN
Bu arada bugünkü İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında liler'in maça alınıp alınmaması da karara bağlanacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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