Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Bordo-Mavili taraftarlar biletlere hücum etti.
ÖZEL HAZIRLIK
Geçen hafta satışa çıkan biletleri neredeyse tüketen taraftarlar, hazırlayacakları koreografi ile de stadı bir şölen yerine çevirmeyi planlıyor. BUGÜN
KRİTİK GÜN
Bu arada bugünkü İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Fenerbahçeliler'in maça alınıp alınmaması da karara bağlanacak.
ÖZEL HAZIRLIK
Geçen hafta satışa çıkan biletleri neredeyse tüketen taraftarlar, hazırlayacakları koreografi ile de stadı bir şölen yerine çevirmeyi planlıyor. BUGÜN
KRİTİK GÜN
Bu arada bugünkü İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Fenerbahçeliler'in maça alınıp alınmaması da karara bağlanacak.
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